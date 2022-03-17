قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، والتي نتج عنها ارتفاع الأسعار.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن أسعار السلع الاستراتيجية انخفضت 7% خلال ثلاثة أيام، معربًا عن فخره بكونه مواطن في بلد لديه هذه الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة.

وأوضح أن الدولة لديها آليات للتعامل مع الأزمة الحالية، وأهمها زيادة الوفرة في السلع بالأسواق كي يحدث انخفاض في الأسعار، مؤكدًا أن الاقتصاد الحر في صالح المستهلك دائمًا، رغم استنكار الناس لهذه النظرية في وقت الأزمات.

وأكد أن الأسعار لن تترك على هوى التاجر في هذه الأزمة، مضيفًا أن أكثر من 1800 محل تجاري مشارك في معارض «أهلا رمضان» بنسب خصومات تزيد عن 15%، بالإضافة إلى وجود أكثر من 160 شادرا في جميع المحافظات و27 معرض رئيسي، وأكثر من 100 قافلة ستصل إلى الكفور والنجوع والمناطق المحرومة، فضلا عن توزيع أكثر من 40 مليون كرتونة غذائية.