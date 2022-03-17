 فرنسا: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد للسماح بمفاوضات جادة بين روسيا وأوكرانيا - بوابة الشروق
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فرنسا: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد للسماح بمفاوضات جادة بين روسيا وأوكرانيا

هديل هلال
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 5:26 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 5:26 م

قال وزير الخارجية الفرنسي إيف جان لودريان، إنه التقى اليوم بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، لافتًا إلى أنه أكد خلال اللقاء دعم باريس الكامل لسلطات وشعب أوكرانيا، في الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على كييف.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن باريس من المقرر أن تمنح أوكرانيا مساعدة مالية بقيمة 300 مليون يورو، متعهدًا بمواصلة الجهود على مستوى الاتحاد الأوروبي، لزيادة التكلفة على روسيا بسبب الحرب.

وأشار إلى أن اللقاء شهد استعراض الأبعاد المختلفة للدعم الإنساني، الذي تقدمه فرنسا للمتضررين من الحرب داخل أوكرانيا وخارجها، معربًا عن إدانته الشديدة للأعمال العسكرية التي تقوم بها روسيا ضد السكان المدنيين والمراكز السكانية في أوكرانيا.

ولفت إلى أن الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا ضد المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، داعيًا إلى التعجيل بوقف إطلاق النار الكامل في جميع أنحاء أوكرانيا، كما طالبت محكمة العدل الدولية من روسيا أمس.

وشدد على أن «وقف إطلاق النار السبيل الوحيد للسماح بمفاوضات جادة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا»، مشيرًا إلى أهمية المناقشات التي بدأت، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن أمن وسلامة المنشآت النووية المدنية في أوكرانيا.

https://twitter.com/JY_LeDrian/status/1504446890011676676

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