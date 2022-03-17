شرم الشيخ تستضيف الدورة الأولى من البطولة العربية للغوص والتصوير تحت الماء

تستقبل مدينة شرم الشيخ الدورة الأولى من البطولة العربية للغوص والتصوير تحت الماء، والتي تضم 24 مشتركا، من مختلف الدول العربية، من بينها (الكويت، الجزائر، الاردن، لبنان، ليبيا، فلسطين، المغرب)، وعلى رأسهم ممثلي المنتخب المصري مازن سعيد ومحمد أبو الفتوح وخالد مصطفى كامل وأحمد ضياء، وذلك في الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري.

وتتكون البطولة من 4 مسابقات وهي: (زاوية تصوير واسعة، زاوية تصوير واسعة مع الغوص، زاوية تصوير دقيقة، الحياة البحرية)، يحق لكل مشترك أن يشارك بـ3 مسابقات منها.

ويبدأ اليوم الأول من فعاليات البطولة باجتماع فني بنادي الرياضات البحرية بشرم الشيخ والذي سيتم فية شرح مواقع الغوص وتوزيع الحكام، وفي اليوم الثاني يكون هناك محاولتين غوص لكل مشترك، وفي اليوم الأخير محاولتين غوص لكل مشترك أيضا، كما سيشتهد اليوم الأخير إعلان الفائزين بحفل الختام.

وتتكون لجنة التحكيم من ثلاث أشخاص اثنان من مصر والأخير من لبنان، وسيتم إعلان اسمائهم بعد تسليم المتسابقين جميع الصور، كما تشلم البطولة أيضا انتخابات الاتحاد العربي للغوص والانقاذ، وترشح لرئاسة الاتحاد سامح نبيل الشاذلي رئيس الاتحاد المصري، كما ترشح للنتافسة على مقعدين من مقاعد النواب، مرشحين من الجزائر والكويت والمغرب، أما المقعد النسائي فترشحت له أنيت خوري رئيسة الإتحاد اللبناني للغوص.

وينظم البطولة الاتحاد العربي الغوص و الإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد العربي والمصري للغوص والانقاذ، ومن المقرر إقامتها بشكل سنوي، وستتنقل بين أكثر من بلد عربي، وسيكون لمصر النصيب الأكبر من استضافة دورات البطولة.