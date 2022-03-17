حملات على المدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفعيل دور لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها؛ للمرور المفاجئ على المدارس بنطاق المحافظ.

ويأتي ذلك لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية، وللتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدارسهم والتزامهم بمواعيد العمل المحددة، وكذلك متابعة نسبة الحضور واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين منهم.

من جانبه، أوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الشرقية، في بيان اليوم الخميس، شن عدة حملات مفاجئة على عدد من المدارس ومراجعة سجل الحضور والانصراف لبيان مدى التزام العاملين بها بالتواجد بمقر عملهم طبقًا للمواعيد المحددة.

وأضاف مدير المتابعة الميدانية، أنه خلال الحملات المفاجئة على المدارس تبين عدم وجود عدد من أعضاء هيئة التدريس بمقر العمل وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة وتم التسديد قرين أسمائهم بخانة الحضور والانصراف، بينهم 4 من العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة الشهيد هشام عبد العال الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، و5 من العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لإدارة القرين التعليمية، و7 من العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة الشهيد حازم مكاوي الثانوية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.

وشدد محافظ الشرقية، على أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير، خاصة بقطاع التعليم حرصًا على مصلحة الطلاب، مؤكدا الاستمرار في شن الحملات المفاجئة لضبط منظومة العمل بالمدارس.