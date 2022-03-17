سفير مصر بلندن يعرب عن تقديره لتعديل بريطانيا إرشادات السفر لتضم جنوب سيناء والفيوم إلى مناطق السفر الآمنة

أعرب السفير شريف كامل، سفير مصر بلندن، عن التقدير لقيام الحكومة البريطانية بتعديل إرشادات السفر إلى مصر الخاصة بتصنيف الجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم، حيث تم ضم تلك المناطق بما تشمله من وجهات سياحية إلى تصنيف مناطق السفر الآمنة وفق إرشادات السفر الخاصة بالمملكة المتحدة، وعلى النحو الذي يُسهِم في تشجيع وتسهيل حركة سفر المواطنين من المملكة المتحدة إلى هذه المناطق.



ورحب السفير كامل - فى بيان نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس - بتعديل تصنيف السفر إلى هذه المناطق بما يتسق مع الوضع الأمني المستقر في مختلف المحافظات المصرية، ويعكس التقدم المستمر والمتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



وأشار السفير كامل إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهِم في تعزيز مساعي شركات السياحة المتواجدة في السوق البريطاني للتوسع في عرض برامج مختلفة للوجهات السياحية في هذه المناطق، معرباً عن التطلع للبناء على هذه الخطوة الإيجابية لتعزيز حركة السياحة الوافدة من المملكة المتحدة إلى مصر خلال الفترة القادمة، والعمل سوياً مع الحكومة البريطانية والقطاع الخاص لاستعادة المعدلات السابقة حيث كانت المملكة المتحدة في مقدمة الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة لمصر.



كما أشار في هذا السياق إلى حجم التوسع في البنية التحتية الذي تشهده العديد من الوجهات السياحية المصرية سواء في جنوب سيناء أو منتجعات البحر الأحمر التي تُعد إحدى المقاصد المفضلة للسائحين البريطانيين.