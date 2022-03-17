محافظ القليوبية: إطلاق ٩ منافذ متحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

شهد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إطلاق قافلة من المنافذ المتنقلة تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، بأسعار مخفضة وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض الأسعار وضبط الأسواق.

وأكد المحافظ التنسيق مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإرسال 9 سيارات سيتم توزيعها على قرى مدينة بنها، في إطار دور وزارة الزراعة للمساهمة في خفض الأسعار للحد من جشع بعض التجار.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير إلى السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الجهد المبذول من أجل العمل على خفض الأسعار، وتوفير سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.