الصين تؤكد صداقتها مع أوكرانيا وتعد بعدم الهجوم أبدا

أيدت وزارة الخارجية الصينية تصريحات أدلى بها سابقا مبعوثها لدى أوكرانيا، حيث قدمت بكين أكثر تصريحاتها دعما حتى الآن للدولة التي تتعرض للغزو الروسي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ملخص نُشر على موقع حكومة مدينة لفيف في أوكرانيا على الإنترنت أن السفير فان شيان رونج كان قد أخبر حاكم لفيف مكسيم كوزيتسكي خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي بأن الصين "دولة صديقة للشعب الأوكراني" ولن تهاجم أوكرانيا أبدا.

وأكد السفير "احترام" الصين للدولة، مشيدا بالقوة والوحدة التي أظهرها الشعب الأوكراني.

وردا على سؤال حول تصريحات فان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "الصين تدعم بالتأكيد تصريحات سفيرنا لدى أوكرانيا.

تدعم الصين كل الجهود التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف حدة الوضع وللتوصل إلى تسوية سياسية.

وكان تشاو قد قال قبل يوم واحد إنه "ليس لديه علم" بشأن التصريحات، ما أثار حالة من الغموض بشأن ما إذا كان السفير فان يعبر عن موقف الحكومة .