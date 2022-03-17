المالية اليونانية: سنوفر إعانات بـ200 يورو للفئات الضعيفة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

قال وزير المالية اليوناني، كريستوس ستايكوراس، إن بلاده ستوفر إعانات مالية قدرها 200 يورو (221 دولار)، لذوي المعاشات المنخفضة وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفا، من أجل مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن التكاليف المالية لجميع الإجراءات الإضافية التي ستقوم الحكومة باتخاذها، تزيد على 1.1 مليار يورو.

ومن ناحية أخرى، أوضح وزير الطاقة اليوناني كونستانتينوس سكريكاس، أن متوسط حجم الدعم الذي ستحصل عليه الأسرة سيكون 72 يورو لشهر أبريل، بالمقارنة مع 40 يورو في شهر مارس وذلك عن أول 300 كيلوواط/ساعة من الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، ستقوم الحكومة بتوفير دعم إضافي للكهرباء خاص بالشركات الصغيرة.