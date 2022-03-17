الإسكان تشارك في جلسة نقاشية عن معايير قياس الانبعاثات الكربونية بمشروعات التطوير العقاري

شارك المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في جلسة نقاشية بجناح مصر بمعرض Mipim العقاري بمدينة كان الفرنسية، تناولت الملفات المرتبطة بصناعة الإنشاءات والتوسع العمراني والطفرة في البناء والتحديات التي تواجهها هذه الصناعة في سياق المحافظة على البيئة والمخاطر العالمية الحالية، وتأثير ذلك على التوسع العمراني والخطة الطموحة لمصر التي تتبناها الحكومة والقطاع الخاص.

وناقش المتحدثون المعايير الواجب اتباعها حتى يمكن قياس الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة في مرحلة تصميم المشروعات الجديدة، وخلال التنفيذ وفي مراحل التشغيل.

وأشار مدير CBRE الإنجليزية، إلى أن ما يحدث في مصر حاليا من مشروعات عملاقة للبنية التحتية يجب أن يتم تسجيله وتوثيق معلوماته ودراسته حتى يمكن قياسه، وقياس نسب تأثيراته على البيئة والمجتمع في سياق خطة التنمية المستدامة التي تتبناها مصر حالياً، وأنه لمن المهم مشاركة البيانات والمعلومات مع جميع الأطراف لاستخراج الدروس المستفادة.

وعقب المهندس خالد عباس، مؤكدا أن التطوير العمراني المستدام الذي يخدم البيئة والمجتمع يعد من الأهداف المشتركة مع البنك الدولي، وأن القطاع الخاص في مصر بدأ بتبنى الأفكار الحديثة والمتطورة في عملية التطوير داخل مدن الجيل الرابع التي أنشأتها الدولة المصرية، وله دور مهم في مواجهة هذا التحدي العالمي الذى غير العالم.

وأشار عباس، إلى أن جائحة كورونا جعلت موضوع الاهتمام بمعايير البيئة أصعب بكثير بسبب توقف الكثير من المصانع وندرة المواد الخام، ولكي نتقدم للأمام في موضوع الحفاظ على البيئة وجودة الحياة يجب أن يتم تبادل الخبرات كمهندسين على مستوى العالم في هذ المجال ليستفيد جميع الأطراف.

وتحدث مسؤول جامعة Univeristy College of Estates Managment عن أن عالم الهندسة بعد كورونا تغير وبدأ المهندسون في التفكير في إعادة الاستفادة من المدن القديمة ومنشآتها، وإعادة استخدامها قبل الشروع في بناء مدن جديدة أو مبانٍ جديدة

ورد عليه المهندس خالد عباس، قائلا: "ذلك يحدث بالفعل في مصر، مثل إعادة تطوير المدن الكبرى والقاهرة التاريخية بالتوازي مع بناء المدن الجديدة والعاصمة، لأن بلد مثل مصر كثافتها السكانية كبيرة وتزداد كل عام نحو ٢،٥ مليون نسمة، ولذا فإنه يجب العمل بالتوازي على التطوير للعمران القائم، والبناء للمجتمعات الجديدة".

وأشار إلى أنه يتم حاليا إعادة إحياء القاهرة التاريخية، والاستعداد لإطلاق مدينة شرم الشيخ كأول مدينة خضراء في مصر، كمحاولة من مصر لاستعراض تجربتها أمام العالم في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

وقال المهندس خالد عباس، إن مصر ما زال لديها الكثير من التطورات التشريعية التي ستخدم هذه الصناعة مع الحفاظ على البيئة، مضيفا أن الحكومات يجب أن تضع نصب أعينها أهداف تقديم جودة الحياة للمواطنين مع اختلاف مستوياتهم الاجتماعية.

كما قدم نائب وزير الإسكان، شرحا موجزا عن النهضة العمرانية التي تتم حاليا في مصر، سواء في إنشاء المدن الجديدة، أو الحفاظ على العمران القائم، وتطويره، مؤكدا أن هناك تعاونا وشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الكثير من المشروعات.