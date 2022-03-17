مدينة شينتشن الصينية تنقل بعض العائلات من قريتهم إلى مراكز عزل صحي

تنقل مدينة شينتشن في الصين بعض العائلات من قرية تانجيان بمنطقة فوتيان التابعة لها إلى حجر صحي مركزي لمدة 14 يوما، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في وقت سابق في المنطقة، وفقا لبيان صدر اليوم الخميس عن سلطات الصحة بالمدينة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن مسؤولي الصحة قالوا في إشعار إنه سوف يتم تطهير المنطقة من العدوى ، ويمكن للسكان العودة "بطريقة منظمة" بعد مراقبة تستمر 14 يوما.

وسوف يتم نشر فرق مخصصة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية إضافية، بما في ذلك كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة خطيرة.

ويمكن إرسال الحيوانات الأليفة إلى مؤسسات رعاية، وتم وضع خطط لحماية ممتلكات السكان.

ويشار إلى أن منطقة فوتيان حددت بؤرة واحدة في القرية على أنها منطقة خطر متوسط المستوى أمس الأربعاء.