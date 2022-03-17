السيطرة على حريق سيارة ملاكى بنفق الأزهر

سيطرت قوات الحماية المدنية فى القاهرة، اليوم الخميس، على حريق اندلع فى سيارة ملاكي داخل نفق الأزهر بمنطقة وسط البلد، ولم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا أو مصابين.

تلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل سيارة بنفق الأزهر، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء، وإخماد النيران، وبالفحص تبين أن الحريق شب في موتور سيارة ملاكي مما أدى نشوب الحريق وتوقف حركة السيارات داخل النفق حتى محور صلاح سالم.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأحد الأوناش لسحب السيارة، فيما انتشرت الإدارة الخدمات المرورية لسحب الكثافات التى حدثت عقب نشوب الحريق بالسيارة.