جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ463 مليون حالة

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 463 مليونا و906 آلاف و453 حالة.

وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و58 ألفا و277 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.4 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ968 ألفا و329 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ656 ألفا و231 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 516 ألفا و132 وفاة.