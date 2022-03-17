نائب روسي يقترح مصادرة ممتلكات رجال الأعمال الأوكرانيين المؤيدين لنظام زيلينسكي

اقترح نائب مجلس الدوما الروسي من جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، مصادرة الممتلكات الروسية لرجال الأعمال الأوكرانيين الكبار الذين يعارضون روسيا ويؤيدون نظام فلاديمير زيلينسكي.

وقال شيريميت في حديثه لوكالة «نوفوستي» الروسية: «رجال الأعمال الأوكرانيين الكبار الذين يعارضون بلدنا، ويمولون الوحدات المتطرفة، ويؤيدون نظام زيلينسكي الإجرامي، يجب ألا تكون لديهم ممتلكات في روسيا، يجب مصادرة هذه الممتلكات وبيعها، ومن الممكن إرسال عائدات البيع لإعادة إعمار دونباس».

وعبر عن اعتقاده أنه يجب أيضا بيع الممتلكات الأوكرانية لهؤلاء رجال الأعمال وإنفاق عائدات البيع على إعادة إعمار البنية التحتية واقتصاد البلاد، معقبًا: «إن كل ممتلكاتهم هي نتيجة الربح والسرقة. حان الوقت الآن ليتحملوا مسؤولية ما قاموا به».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.