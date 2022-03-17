زلزال بقوة 6 درجات يضرب إيران ويشعر به سكان في الإمارات

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكر مركز علوم الأرض الألماني أن مركز الزلزال وقع على مسافة 61 كيلومترا من شمال غرب بندر لنجة في محافظة هرمزجان وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وذكر المرصد الوطني للأرصاد في دولة الإمارات عبر حسابه على تويتر: "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد زلزالا بقوة 0ر5 درجة- ريختر في جنوب إيران".

وتردد أن الهزة شعر بها سكان في إمارات عجمان ودبي وأبو ظبي والشارقة.