أردوغان يبلغ بوتين استعداد تركيا لاستضافته مع الرئيس الأوكراني لإجراء محادثات

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بحثا هاتفيًا اليوم الخميس، مستجدات الوضع في أوكرانيا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».



وأشار أردوغان خلال الاتصال الهاتفي، إلى أن إعلان وقف دائم لإطلاق النار، سيمهد الطريق أمام حل طويل الأمد للأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا، وتفعيل الممرات الإنسانية في كلا الاتجاهين.



وأوضح الرئيس التركي أن «حل بعض القضايا قد يتطلب لقاء على مستوى القادة»، مجددًا عرضه لاستضافة بوتين وزيلينكسي في إسطنبول أو أنقرة، من أجل إجراء محادثات.



والتقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في سبيل خفض التوتر القائم في أوكرانيا، وفتح مجال أمام الجهود الدبلوماسية.



ويعول الجانب التركي على هذه الجولة من المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وتثبيت هدنة إنسانية، وإدخال مساعدات إلى المناطق التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة، فضلًا عن إجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.



وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.



وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.



من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.