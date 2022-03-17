 حافز لموردي القمح.. مفيد فوزي: مذهول من قلب الرئيس السيسي الذي يسع مصر بأكملها - بوابة الشروق
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حافز لموردي القمح.. مفيد فوزي: مذهول من قلب الرئيس السيسي الذي يسع مصر بأكملها

أحمد علاء
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 2:52 ص | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 2:52 ص

وجّه الكاتب والمحاور الشهير مفيد فوزي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار صرف حافز لموردي القمح.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الأربعاء: "أنا مذهول من قلب هذا الرجل.. هناك في إعصار في العالم وحرب قائمة والمشكلات تطال كل مكان في العالم ورغم ذلك يوجه بصرف حافز لموردي القمح".

وأضاف أن الرئيس السيسي اهتم بحالة الطفل مصطفى وليد ليتلقى العلاج في الولايات المتحدة، وعقّب: "أنا لا أريد شيئًا في الحياة.. فقط أقرر أن قلب هذا الرجل - الرئيس السيسي - يسع مصر بأكملها".

وتابع: "أنا القائل أن كل الولاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا القائل أن كل الوفاء للرئيس (الراحل) حسني مبارك.. ولم أغيّر وجهة نظري ومتلزم ومنضبط في هذه الحياة".

وكان مجلس الوزراء، قد وافق هذا الأسبوه، على صرف حافز استثنائي لتوريد ونقل القمح بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي:

٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط.

٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط.

٨٨٥ جنيه للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط.

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