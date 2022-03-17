 فيتنام تسجل 267 ألفا و534 إصابة جديدة بفيروس كورونا و92 حالة وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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فيتنام تسجل 267 ألفا و534 إصابة جديدة بفيروس كورونا و92 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 8:12 ص | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 8:12 ص

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام، اليوم الخميس، تسجيل 267 ألفا و534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6 ملايين و740 ألفا و907 إصابات.
وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 62 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 41 ألفا و607 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة /في إن إكسبرس/ الفيتنامية.
وتعافى على مدار أمس، 167 ألفا و163 شخصا من الفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 3 ملايين و550 ألفا و305 أشخاص.

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