فيتنام تسجل 267 ألفا و534 إصابة جديدة بفيروس كورونا و92 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام، اليوم الخميس، تسجيل 267 ألفا و534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6 ملايين و740 ألفا و907 إصابات.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 62 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 41 ألفا و607 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة /في إن إكسبرس/ الفيتنامية.

وتعافى على مدار أمس، 167 ألفا و163 شخصا من الفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 3 ملايين و550 ألفا و305 أشخاص.