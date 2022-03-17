عمرو موسى: الفوز والخسارة في الصراع الروسي الأوكراني يتحقق بالتقسيط

قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، إن الفوز والخسارة في الصراع الروسي الأوكراني سيكون بالتقسيط.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن روسيا سيطرت على معظم أوكرانيا، وهو ما يمثّل مكسبًا للعملية العسكرية التي قام عليها الغزو.



وأوضح أن الغرب تجمّع مرة أخرى بعدما كانت هناك انقسامات كبيرة، لكن الملاحظ أن هناك إجماعًا بشأن ما حدث، وهو ما يمثّل مكسبًا للغرب.



وأشار إلى أنّ تطورات عديدة حدثت على الأرض يتوجب الانتباه إليها، وهو التغيير الذي تشهده أوروبا، وتابع: "الدول الثلاث المحايدة تاريخيًّا، وهي سويسرا والسويد وفنلندا بدأت بالحديث عن إمكانية الانضمام إلى حلف (شمال) الأطلسي (الناتو).



ولفت إلى أن ألمانيا قررت إعادة تسليح جيشها ورصدت مبالغ ضخمة لهذا الغرض، معتبرًا ذلك كله بمثابة تغييرات كبيرة طرأت على العالم.