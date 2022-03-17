وكيل الأزهر: مستعدون للتعاون مع كل المؤسسات المعنية بمساعدة المتضررين والمشردين حول العالم

أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، حرص الأزهر واستعداده للتعاون مع كافة المؤسسات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين حول العالم، من الضعفاء والمشردين وضحايا الحروب والنـزاعات، بما يساعد على صون النفس البشرية، ويساهم في نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام.

وأوضح وكيل الأزهر، خلال استقباله اليوم الخميس، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، جيروم فونتانا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعاون الأزهر في هذا المجال ينطلق من المبادئ والقيم النبيلة للشريعة الإسلامية، واستشعارا لمسئوليته الكبرى تجاه الإنسانية جمعاء، وهو ما ترجمته "وثيقة الأخوة الإنسانية" الموقعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على أرض الإمارات الشقيقة.

من جانبه، أعرب السيد جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، عن تقديره للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر، مشيدا باهتمام وعناية الأزهر بقضايا وهموم الإنسانية حول العالم، وهو ما أكدته دعوة شيخ الأزهر لقادة دول العالم للتحرك من أجل وقف الحروب وإنقاذ المستضعفين والمشرَّدين، مشددا على الدور الهام للقادة الدينيين من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان في ظل الصراعات، مؤكدا استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف للمساهمة في تقليل معاناة المشردين والمستضعفين.