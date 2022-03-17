أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج علي، في سلسلة"الثقافة الشعبية" كتاب "طعام المرأة في الحياة الشعبية" جمع وتأليف د.إمام حامد.



يتحدث الكتاب عن الطعام في الحياة الشعبية، وفقا لثقافة المرأة التي نشأت من أصول ريفية وانتقلت للإقامة الدائمة في حي الخليفة.



والمرأة بطبيعتها من أهم منتجي التراث والحافظين له، من خلال دورها في رعاية البيت والأسرة واستخدام التراث المرتبط بالطعام في الحفاظ على صحة الجسد وفقا لنظم تغذية وعلاج شعبي وهى خبرات مكتسبة من النشأة الريفية وتشمل الخبرات إنتاج الطعام في المنزل وصنع الخبز وتربية الطيور.