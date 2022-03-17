أنهى الفنان فاروق فلوكس، أزمته مع ابنه أحمد فلوكس، قائلًا له: "عفا الله عما سلف".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، بينما كان ابنه في مداخلة عبر الهاتف مع البرنامج: "أنا أكن لك كل حب واحترام وأنا سعيد إنك ابني".

وردّ عليه ابنه أحمد بالقول: "إنت اللي عملتني بعد ربنا.. أنا بدون اسمك لا أسوى شيئًا.. إنت علمتني المبادئ والقيم والثقافة.. علمتني حب بلدي وقيادتها وناسها.. علمتني إزاي أحب الناس".

فعقّب عليه فاروق: "إنت ابن بلد وجدع ورجولة وبتقف جنب ناسك وصحابك.. إنت خامة جيدة"، فردّ أحمد: "كله بفضل تربيتك وتعبك وتضحياتك لنا".

وداعبه فاروق بالقول: "حضرتك واحشني ابقى كلمني طمني عليك"، فرد عليه ابنه إنه سيزوره فور عودته للقاهرة.



وكان فاروق فلوكس قد ظهر في مقابلة مؤخرًا، تطرق فيها للحديث عن تفاصيل حياته مؤخرًا بعد ابتعاده عن الفن لسنوات عدة، وعلاقته بابنه الفنان أحمد فلوكس، حيث كشف أنه لم يتصل به منذ أكثر من شهر ولم يزره في بيته.

وقال فاروق إنه عقب زواجه من سيدة أخرى بعد أم نجله أحمد، طلب منه ابنه أن يعيش معه في بيته الجديد مع زوجته، وبالفعل انتقل أحمد إلى العيش مع والده وزوجته، التي وصفها بالتحضر والذوق، لكن احمد قال لها "انا جاي آخد بابا منك" لكنها اعتبرته مثل ابنها وعاملته بشكل جيد وعاش معنا فترة وأحب هذه السيدة.

وجاء رد الفنان أحمد فلوكس على والده من خلال نشر مكالمة بينهما عبر حسابه، في إنستغرام، وقال فيها والده: "أنا مش كويس ولما بطلع أتكلم في البرامج بقول كلام كتير لأن أنا قلبي طيب والله".

ووجه أحمد فلوكس لوالده حديثًا قائلًا: "هما مستوعبوش كلامك، عايزين يطلعوني مجنون فتمام، أنا عارف اللعبة اللي دي اللي بيعملوها، وهما مش هيفهموا، لما يكون عندي مشكلة مش هاجي أقولك أنا بمر بظرف كذا، لأن المفروض مقولكش مشاكلي، وهما عرفوا يشحنوك وياخدوا كلام معين منك، بناء على سنك أنك كبرت".