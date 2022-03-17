بريطانيا توافق على استخدام عقار «إيفوشيلد» لوقاية بعض الأشخاص من كورونا

أعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة في بيان أنها وافقت على استخدام عقار إيفوشيلد الذي أنتجته شركة أسترازينيكا للأدوية لوقاية بعض البالغين من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أنه تمت الموافقة على استخدام العقار للبالغين الذين ليس من المرجح أن يكون لديهم استجابة مناعية للقاحات فيروس كورونا أو الذين لا يوصى بإعطائهم اللقاحات.

ووجد أن إيفوشيلد يقلل بنسبة 77% من خطر الإصابة بأعراض مرض كوفيد-19 حال الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في تجربة سريرية على البالغين.

كما أظهرت التجربة أن الدواء يوفر الحماية من الفيروس لمدة 6 أشهر على الأقل بعد جرعة واحدة.

وأفاد البيان بأنه "ليس هناك بيانات كافية حتى الآن لمعرفة مدى فعالية إيفوشيلد ضد المتحور أوميكرون أو مدة الحماية التي يوفرها ضده. وسوف تعمل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية مع الشركة لاثبات ذلك".