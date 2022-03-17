حسام الخولي: الحكومة تتعامل مع مجلسي النواب والشيوخ بصدر رحب

أكد الدكتور حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب مستقبل وطن، بمجلس الشيوخ، أهمية دور عضو مجلس النواب ومجلس الشيوخ في التعامل في القضايا التي تهم المواطن كذلك دعم ومساندة الدولة في التحديات التي تخوضها، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في طريقها وتدشين الجمهورية الجديدة.

وأضاف الخولي، خلال كلمته اليوم، الخميس، في ندوة، التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لمواجهة التحديات الحالية، بالمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة ورؤية، وسفينة التنمية، مشددا على أن الدولة تقف خلفه لمواصلة مسيرة التنمية والبناء التي بدأها.

وأشار الخولي، إلى التعاون الكبير بين الأحزاب، مشيرا إلى أنه قد يكون اختلاف ولكن الجميع يتفق على حب مصر، كما أن الحكومة تتعامل مع مجلسي النواب والشيوخ بصدر رحب.

وقال: "أشعر بسعادة كبيرة عندما أشاهد مناقشات اللجان بمجلسي النواب والشيوخ".