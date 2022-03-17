المجلس العسكري في مالي يحجب بث راديو فرنسا الدولي وقناة فرانس 24

أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي صباح اليوم الخميس، بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولي وقناة فرانس 24 الإخبارية الفرنسية، في البلاد بسبب "مزاعم كاذبة" عن انتهاكات ارتكابها جيش مالي ونقلتها وسيلتا الإعلام الفرنسيتان.

ورفضت الحكومة في مالي في بيان حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، بشكل قاطع هذه الادعاءات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية حيث بدأت عملية تعليق بث إذاعة "فرنسا الدولي" ومحطة "فرانس 24" لحين إشعار آخر".

وأضافت القناة أن الكولونيل "عبد الله مايغا" الناطق الرسمي باسم الحكومة في مالي وقع هذا البيان علما أن بث وسيلتي الإعلام الفرنسيتين كان ما زال متواصلا صباح اليوم الخميس.

وتعتقد الحكومة المالية أن هذه المزاعم الكاذبة وردت في تقرير في 14 و15 مارس الجاري أعطت فيه الإذاعة الفرنسية مساحة للتحدث لضحايا الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها الجيش في مالي والمجموعة الخاصة الروسية "فاجنر".

ويرى الكولونيل "مايجا" أيضا أن تصرفات إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24 تشبه الممارسات والدور السيئ لإذاعة "ميل كولين" التي شجعت على الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

ومن جانبها، نددت شركة "فرانس ميديا موند" الفرنسية بهذا القرار وأكدت تمسكها بحرية الإعلام وبالعمل المهني المتوازن لفرقها الصحفية.

يذكر أن هذا الإجراء يعتبر سابقة لوسائل إعلام أجنبية كبرى في مالي وتتم متابعة إذاعة فرنسا الدولي ومحطة فرانس 24 اللتين تغطيان الأخبار الإفريقية عن كثب، على نطاق واسع في مالي.

يشار إلى أن "فرانس ميديا موند" هي شركة فرنسية قابضة مملوكة للدولة تشرف على وتنسق أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة الكبرى التي تبث أو تنشر دوليًا من فرنسا والشركات التابعة لها هي "راديو فرنسا الدولي" و"مونت كارلو الدولية" والقناة الإخبارية التلفزيونية "فرانس 24" وتمتلك أيضا حصة 12.5% في شبكة الأخبار والترفيه "تي في 5 موند".