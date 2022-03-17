بنما: صواريخ روسية تغرق سفينة تجارية في البحر الأسود

أكد مسؤول الإدارة البحرية في بنما، نوريل أراوز، إطلاق القوات الروسية صواريخا أدت لإغراق سفينة تجارية ترفع علم بنما في البحر الأسود، كما ألحقت أضرارا بسفينتين أخريين.

واتهم المسؤول البنمي، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، البحرية الروسية بمهاجمة السفن التي ترفع علم بلاده بالصواريخ، مشيرا إلى أن أفراد طاقم السفن بخير، موضحا أن إحدى هذه السفن غرقت واثنتين ما زالتا تطوفان، لكن لحقت بهما أضرار مادية كبيرة.

واستنكر أراوز، منع البحرية الروسية نحو 300 سفينة من دول مختلفة من مغادرة البحر الأسود، مشيرا إلى أن نحو 10 سفن رفعت علم بنما مخصصة لنقل الحبوب، وعلى متنها حوالي 150 من أفراد الطواقم، قد علقت في البحر الأسود.

وحذرت السلطة البحرية البنمية من أن السفن البنمية في الموانئ الأوكرانية أو التي تمر عبر المنطقة يجب أن تتوخى الحذر وأن تزيد الظروف الأمنية على متنها لحماية الهيكل والطاقم.