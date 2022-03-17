قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن القضية الفلسطينية لا تشهد تطورًا، بل تزايد في المشكلات، مؤكدًا أن إجراء الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هو الحل الوحيد للقضية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي، صباح الخميس، أن الحل الوحيد للقضية هو إجراء حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بناء على القاعدة الحقوقية والقانونية الموضوعة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبدعم الرباعية الوسيطة، وبتنسيق تام مع جامعة الدول العربية.

وأوضح أن «الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو حل سياسي من خلال إجراء المحادثات والانتخابات، بما يتماشى مع مصالح فئات المجتمع اليمني»، مشددًا على «ضرورة تنشيط الجهود في تلك المجالات ودعم المبعوث الأممي في اليمن».

وعن الوضع في السودان، أكد أن موسكو تقيم إيجابيًا جهود رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في استمرار العملية السياسية؛ لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وذكر أن روسيا جددت نهج الأمن المشترك في منطقة الخليج العربي العام الماضي، وأجرت استشارات مع الخبراء في دول بالمنطقة، مضيفًا: «مستمرون في تنفيذ هذا النهج وتهيئة كل الظروف للانتقال من مستوى الخبراء إلى محادثات بين الحكومات».