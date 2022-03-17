قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك من يستثمر الأزمات سواء اقتصاديًا أو تجاريًا أو سياسيًا أو دينيًا، وهناك من يترصد ويحتج أيضًا، مشيرًا إلى أزمة ارتفاع الأسعار.



وأضاف، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس، أن ارتفاع الأسعار في العالم ليس السبب الوحيد لزيادة الأسعار في مصر، رغم أنه عامل رئيسي ومهم ومؤثر، فكل مجتمع يدير هذا الأمر بطريقة مختلفة عن الآخر.



وذكر أن خصوصية المجتمع تظهر في المواقف الاقتصادية والاجتماعية، أكثر منها في حقوق الإنسان، قائلا إن المجتمع المصري لديه خصوصية نتيجة أن هناك 30% من المواطنين تحت خط الفقر، إذا تم اعتماد خط الفقر الأوروبي، بالإضافة إلى 30% تحت خط الفقر النسبي (فقر الاحتياج).



وأكد أن قطاعًا هائلا من المصريين فقير، خاصة أن الكثير من الطبقة المتوسطة أصبحوا ضمن الطبقة الأقل، نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء الحياة في السنوات الأخيرة، معقبًا: «اللي كانوا عيالهم في مدارس خاصة ودوهم مدارس حكومية، واللي كانوا عندهم عربية باعوها وبقوا يركبوا ميكروباص».



ولفت إلى ممارسة الحكومة المصرية نوع من الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الثمان الماضية، وكان قاسيًا ومكثفًا وله آثار جانبية شاقة باعتراف الدولة نفسها، حتى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص في كل محفل سياسي أو رسمي أو اجتماعي يخاطب المجتمع المصري ويشكر المصريين على تحملهم وصبرهم ويعتبرهم شركاء في هذا الإصلاح.