رئيس وزراء التشيك: نحو 270 ألف لاجئ أوكراني وصلوا البلاد منذ الغزو الروسي

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الخميس، إن نحو 270 ألف لاجئ من أوكرانيا وصلوا البلاد منذ الغزو الروسي.

وأكد فيالا في حديث مع شبكة سي تي 24 التلفزيونية على أهمية تقديم كل المساعدة الممكنة للاجئين، كما قال: "نحن وصلنا للحد الذي يمكننا استيعابه بدون مواجهة مشاكل حقيقية".

وعقب صدور قرار من مجلس النواب التشيكي، صوت مجلس الشيوخ لصالح قانون يقضى بمنح كل لاجئ أوكراني 200 يورو (221 دولار)، ويمكن تكرار ذلك على أساس شهري في حال كان الأمر ضروريا.

كما سوف يتم إعطاء الأشخاص الذين يستقبلون لاجئين في منازلهم 120 يورو لكل شخص وكل شهر. بالإضافة لذلك، سوف يتم منح اللاجئين الأوكرانيين تصريحا بالعمل وتأمينا صحيا مجانيا.

ووفقا لأحدث البيانات التي أصدرتها وزارة الداخلية التشيكية، فقد تم منح نحو 180 ألف أوكراني تصريح إقامة رسمي.