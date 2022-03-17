لافروف: مقتنعون بأهمية تنشيط الجهود لإعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو لديها علاقات مع أطراف النزاع في سوريا والمعارضة، لافتًا إلى مناقشته الوضع السوري مع نظيره الإماراتي، واللجنة الدستورية التي تبدأ اجتماعاتها في نهاية شهر مارس الجاري.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي، صباح الخميس، أن الطرفين تناولا إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في سوريا، متابعًا: «مقتنعون بأهمية تنشيط الجهود لإعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية».

وأشار إلى أن موسكو تنوي تقديم كل العون لتسوية واستقرار الأوضاع في ليبيا، بما فيها العملية العسكرية وإجراء الانتخابات الرئاسية في التواريخ المحددة، تحت رعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى دعم القوى السياسية التي تحافظ على سيادة ووحدة الأراضي الليبية.

ولفت إلى أهمية حل المشكلات التي ظهرت بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان الليبي بطريقة سياسية، مؤكدًا في سياق متصل أن روسيا تندد بالهجمات على المنشآت المدنية في الإمارات والسعودية من الأراضي اليمنية.