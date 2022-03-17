ماذا فعل الجنود الروس في القرى الأوكرانية؟ شهود عيان يروون الساعات الأخيرة قبل فرارهم

تحدث شهود عيان فارين من الحرب الأوكرانية عن الساعات الأخيرة لهم في أوكرانيا قبل فرارهم، حيث قالوا إن الجنود الروس، قتلوا بعض الأشخاص رميا بالرصاص في الشوارع، حسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضافوا شهود العيان، أن الجنود أطلقوا النار بشكل عشوائي على المباني وألقوا القنابل اليدوية على الطرق وانتقلوا من منزل إلى منزل وقاموا بمصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ووصف أحد الشهود، يدعى ميكولا، كيف وصل الجنود إلى قرية أندرييفكا بالقرب من كييف؟، قائلاً: "ألقوا قنابل يدوية في الشارع، حيث فقد رجل ساقه وتوفي في اليوم التالي، ثم نزلوا من الشارع المركزي وبدأوا في إطلاق النار على النوافذ وضربوا امرأة بينما تمكن أطفالها من الاختباء".

وحسب الصحيفة، عاش ميكولا على مسافة قريبة من شقيقه ديمترو، والذي لقي مصرعه، ويروي أخيه قصة موته قائلاً: "خرج أخي من المنزل ويداه مرفوعتان في الهواء، فضربوه ثم أعدموه في الشارع".

وقالت زوجة ديمترو إنها شاهدت مقتل زوجها من النافذة، ومقتل جارهم بنفس الطريقة، فيما قالت ابنة ديمترو إن كلاهما أُطلق عليهما الرصاص لإنهما ساعدا الجيش الأوكراني في وقت سابق كمتطوعين.

وقال ميكولا إنهم أرادوا دفن شقيقه، لكن زوجته كانت تخشى أن يطلق الجنود النار عليهم، وفي اليوم التالي ذهبوا من منزل إلى منزل، وصادروا الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وفي هذا الوقت لم يكن هناك كهرباء، مضيفا: "أولئك الذين دخلوا منزلنا تصرفوا بشكل جيد، لكنهم أخبرونا أنه من الجيد أن يكون لديك قبو تختبئ فيه، ونصحونا بتخزين الماء، لأننا سنتعرض للقصف لمدة 6 أيام".

ولم يسمح الروس لهم بدفن ديمترو في المقبرة، فدفنوه في الحديقة، وقالت يوليا، ابنة ديمترو إنه بعد فترة وجيزة بدأ هجوم بقذائف الهاون وبدأ المنزل المجاور يحترق، مضيفة أن جندي روسي طلب منهم الانتظار خلف دباباتهم لأنها أكثر أمانًا: "شعرنا بالرعب. لم نفهم ما إذا كان الروس يطلقون النار أم رجالنا؟، كل شيء بعد ذلك كان ضبابيا، عدنا إلى المنزل وبالكاد تعرضنا لهجوم مستمر بقذائف الهاون".

وفي 8 مارس، قرر ميكولا وعائلته وعائلة ديمترو المغادرة، حيث لم يكن لديهم إشارة هاتفية ولا كهرباء، واقتربت زوجة ديمترو من الجنود لطلب الإذن، لكن الجنود بدأوا في إطلاق النار في الهواء، كما استمرت الهجمات بقذائف الهاون، فقررت الأسرة المغادرة دون إذن.

وأضافت يوليا: "أثناء مغادرتنا، كانوا يطلقون النار على سيارتنا، على الرغم من أننا كتبنا كلمة "أطفال" على قطع من الورق في النوافذ، واردفت: "من الواضح أنهم لم يكونوا مهتمين بشكل خاص بهذه الحقيقة".

وتابعت يوليا، أن والد عائلة غادرت مع مجموعة ميكولا، تعرض لإطلاق نار عندما رآه جندي ينادي شخصا من حديقته: "كيف يمكنك أن تفهم أن الناس يمكن أن يُقتلوا لمجرد الاتصال بأقاربهم ليقولوا إنهم على قيد الحياة؟".

وتواصلت الصحيفة مع أحد الأوكران الفارين أيضاً ويدعى سرحي، يقول: "عندما دخل الروس دروزنيا، قرية أخرى بالقرب من كييف، أطلقوا النار على المنازل، أعتقد أنهم فعلوا ذلك حتى لا يتعرضوا للهجوم بزجاجات المولوتوف".

لذلك قُصفت كل تلك المنازل على طول الطريق الرئيسي من بورديانكا إلى ماكاريف ومات بعض الناس، ثم بدأوا في الذهاب من منزل إلى آخر، حتى أنهم قتلوا معلمة كانت بالخارج تطعم دجاجها، كما طلبوا من الناس عدم الخروج والبقاء في المنزل، وأوضح سرحي أن الجنود قالوا له: "إذا رأيتنا، لا تقم بأي تحركات مفاجئة، ضع يديك فوق رأسك".

وأضاف: "لا توجد أي صلة على الإطلاق، لا يزال لدينا أقارب هناك ولا يمكننا الاتصال بهم، لقد أخذوا هواتف بعض الأشخاص، وأخذوا مؤقتًا هواتف أشخاص آخرين للتحقق من أنهم لم يصوروا أي شيء أو صوروا أي شيء".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 10 مارس، وافق الروس على تسهيل ممر إنساني لإجلاء السكان من بورودينكا والقرى المجاورة، وذكر سرحي، أن القصف كان أشد في ذلك اليوم، وقام صهره بقيادة الدراجة وتتبع طريق ترابي في الغابة للتحقق مما إذا كان خاليًا من الروس، وبالفعل وجده كذلك، ثم انطلقت الأسرة بالسيارة عبر الغابة.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة Telegram واحدة للأقارب الذين يبحثون عن أشخاص لا يزالون في المناطق المتضررة، يديرها مذيع تليفزيوني أوكراني معروف، لديها أكثر من 60 ألف استفسار منذ إطلاقها في 26 فبراير، وتتلقى الآن حوالي 1000 طلب جديد يوميًا.

وتمتلئ مجموعات Facebook المجتمعية الخاصة بالمناطق المتضررة بمئات المناشدات اليائسة من الأقارب، على أمل أن يكون لدى شخص ما في المنطقة إشارة ويمكنه إخبارهم ما إذا كان أحبائهم لا يزالون على قيد الحياة.

ومن بين هؤلاء، فاليري - 34 عامًا، موظف موارد بشرية يعيش في كييف، كان في منزله الريفي في قرية Lypivka عندما بدأت الحرب، بعد انتقال الروس إلى بلدة مجاورة، بدأ في تلقي رسائل على مجموعة مجتمعية من أقارب أشخاص في المدينة لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أفراد عائلاتهم.

وقال إنه منذ 1 مارس لم تكن هناك إشارة هاتفية أو كهرباء لكن كانت هناك إشارة غير مكتملة في الحقول، "إما منعوا الإشارة بطريقة ما، أو بسبب نقص الكهرباء"، وأضاف فاليري أنه تمكن من الفرار تحت القصف في 3 مارس.