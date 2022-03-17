بوتين: يمكن للبنوك الروسية الكبيرة العمل الآن في شبه جزيرة القرم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع نقله التليفزيون حول تنمية شبه جزيرة القرم إنه يمكن للبنوك الروسية الكبيرة الآن العمل في شبه الجزيرة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس ،أن بوتين قال أيضا إنه في حين أن العقوبات الغربية تخلق الكثير من المشكلات، إلا أنها توفر فرصا جديدة أيضا.

وكانت الشركات والمصارف الروسية الكبيرة قد تجنبت في السابق العمل في شبه جزيرة القرم بسبب العقوبات، لكن بما أنها الآن مدرجة أيضا على قائمة العقوبات، فمن المحتمل أن تعمل هناك بشكل جيد الآن.

ويفترض المراقبون أن أحد أهداف الهجوم الروسي على أوكرانيا كان إنشاء ممر بري يربط بين المناطق الانفصالية المتاخمة لروسيا في شرق أوكرانيا وبين شبه جزيرة القرم.

وأعلن نائب رئيس شبه جزيرة القرم في وقت سابق هذا الأسبوع أنه جرى ربط شبه الجزيرة بمنطقة دونباس الانفصالية في شرق أوكرانيا بممر بري.

وكانت روسيا قد ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014.