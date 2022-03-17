انخفاض حالات الزواج في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي خلال 2021

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس انخفاض أعداد حالات الزواج لمستوى قياسي خلال عام 2021 في ظل جائحة كورونا وتغير تفكير الشباب نحو الزواج.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الاحصاء الكوري القول إن حالات الزواج في رابع أكبر اقتصاد بآسيا بلغت 193 ألف العام الماضي بانخفاض بنسبة 9.8% مقارنة بعام 2020.

ويعد هذا العدد هو الأدنى منذ عام 1970، عندما بدأ المكتب في جمع البيانات بالزواج.

ويمثل 2021 العام العاشر على التوالي الذي يسجل تراجعا في حالات الزواج.

ويرجع انخفاض حالات الزواج العام الماضي إلى ابتعاد المزيد من الشباب الكوري الجنوبي عن الزواج وإنجاب الاطفال، بسبب عدم استطاعتهم العثور على وظائف جيدة في ظل التباطؤ الاقتصادي.

كما يعتقد أن جائحة كورونا أدت لإلغاء حفلات الزفاف أو إلى إرجائها.

وأظهرت البيانات أن متوسط عمر الرجال الذين يتزوجون بلغ 4ر33 عاما العام الماضي، بارتفاع بواقع 0.1 عام مقارنة بعام 2020.

وبلغ متوسط عمر الفتيات اللاتي يتزوجن 31.1 عاما، بارتفاع بواقع 0.3 عام مقارنة بعام 2020.

من ناحية أخرى، وصل عدد حالات الطلاق في كوريا الجنوبية 102 ألف حالة العام الماضي، بانخفاض بنسبة 4.5 % مقارنة بعام 2020، كما أنه يمثل ثاني عام على التوالي يسجل انخفاضا في حالات الطلاق.



