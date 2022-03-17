محافظ مطروح: شكاوى ارتفاع أسعار السلع تناقصت بشكل كبير

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن الشكاوى من ارتفاع أسعار السلع تناقصت بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عبر شاشة "etc"، مساء الخميس، أنه تم افتتاح معارض أهلًا رمضان، إلى جانب المعارض اللوجستية الخاصة بالمحافظة.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع مديرية التموين والغرفة التجارية فضلًا عن التجار في تنظيم المعارض بانخفاضات تصل إلى 20%، مؤكّدًا أن هناك رقابة صارمة تُفرض من قِبل التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

ولفت إلى أنّه لامس حالة الرضا لدى المواطنين عن أسعار السلع في هذه المعارض، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر ينسجم مع توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطن.

وخطّطت "مطروح" مع الغرفة التجارية ووزارة التموين للتأكد من توافر مخزون السلع بشكل منتظم لا سيّما أن المحافظ تبدأ في استقبال أعداد كبيرة من المصطافين بدءًا من شهر مايو، وفق "شعيب".

وأفاد بأن المحافظة لها تجربة في العام الماضي بعدما استقبلت أكبر عدد من الزوار لكنها لم تشهد أي أزمة بما في ذلك في الخبز المدعم، مؤكدًا استمرار المحافظة في فتح الأسواق لإتاحة أكبر قدر ممكن من السلع أمام المواطنين.