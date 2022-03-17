إيران: غرق سفينة شحن إماراتية في الخليج

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، بغرق سفينة شحن إماراتية في الخليج.

ونقلت الوكالة عن رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة بوشهر، جنوبي البلاد، أن سفينة شحن إماراتية تحمل مركبات، غرقت اليوم على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية التابع للمحافظة.

وقال حجة خسروي، إنه فور تبلغ السلطات البحرية في المحافظة بخبر تعرض السفينة إلى خطر الغرق، جرى إرسال قاطرتين لإنقاذها، لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك.

وأشار أيضا إلى وجود القطعة البحرية "ناجي 18"، في موقع الحادث، لإنقاذ 30 شخصا كانوا على متن السفينة الإماراتية المنكوبة.