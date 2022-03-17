وزير «المجالس النيابية»: التحول الرقمي يسير بخطوات ثابتة ولن يمنع التواصل المباشر بين النواب والحكومة

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الدولة الآن تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة تسهيلا على المواطنين وكافة العاملين بمؤسسات الدولة من أجل تقديم خدمة جيدة، معلنا خلال المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن عن إطلاق تطبيق خاص بالنواب لتلقي طلبات النواب.



وأوضح خلال ورشة العمل مساء أمس الأربعاء، أن التطبيق الذي تم إنشائه يسمح للنواب بالتواصل مع أهالي دائرتهم والحكومة وتلبية خدماتهم عبره ولن يمنع النواب من التواصل مع الوزراء ومواعيد الحوار والتنسيق مع الوزراء قائمة ولن يتم إلغائها.

وأضاف فؤاد، أن اللجوء للتطبيق يكون حال تواجد النواب في الدائرة حتى تتمكن الحكومة من استقبال الطلبات في أي وقت يتم استقبالها على الإنترنت والوزراء يلتقوا كافة النواب و يلبون طلباتهم، مشيرا إلى أنه يسهل تقديم الخدمة عليه في أسرع وقت ممكن وسيكون له 3 أطراف المواطن والنائب والحكومة في كل محافظة .

ومن جانبه قال المستشار محمــود يـوســف المستشار القانوني، لوزير شئون المجالس النيابية، إن آلية عمل التطبيق الخاص باستقبال طلبات المواطن وتزكيتها سهلة جدا عن الوقت الحالي والتي تتم من خلال الكتابة وتوجيهها لكل وزارة بمكتب الاتصال السياسي حيث إن الخدمة في الابلكيشن الجديد ستمر بمراحل قصيرة وسهلة جدا حيث سيكون لكل نائب صفحة على التطبيق من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف، أن المواطن سيقوم بتحميل هذا التطبيق بكل دائرة في مختلف محافظات الجمهورية و سيرسل طلباته للنائب المختص في دائرته عن طريق تطبيق على الموبايل والنائب يزكى الطلبات، ويرسلها لوزارة المجالس النيابية والوزارة تتولى توزيعها على الوزارات المعنية كلها ويأتي ردود من الوزارات يتم إرسالها للنائب.

وأشار إلى أن التطبيق سيتم تفعيله فور الانتقال للعاصمة الإدارية، وستكون العاصمة بلا أوراق وسيتم تطبيق الرقمنة الحديثة.