تيسلا تفصل موظفا نشر فيديو لحادث تصادم لسيارة تستخدم نظام القيادة الذاتية الكاملة

فصلت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا"، أحد موظفيها، بعد 6 أيام من بثه لتسجيل فيديو على موقع يوتيوب يسجل فيه حادث اصطدام سياراته من طراز موديل 3 إنتاج شركة "تيسلا" بعمود إنارة أثناء تشغيله لنظام مساعد السائق الإلكتروني المثير للجدل "القيادة الذاتية الكاملة" (إف.إس.دي).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن جون برنال الذي يعمل في فريق شرح البيانات الخاصة بنظام مساعدة السائق "أوتو بايلوت" الخاص بشركة تيسلا، تلقى خطاب الفصل من الشركة يوم 11 فبراير الماضي، بعد أقل من أسبوع لنشر الفيديو الذي سجل حتى الآن أكثر من 180 ألف مشاهدة.

يصور الفيديو، الذي تبلغ مدته 3.5 دقيقة، السيارة من طراز موديل 3، وهي تنحرف بشدة ناحية اليمين، وتتجه إلى عمود إنارة أخضر يفصل بين الطريق وحارة الدراجات في وسط مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال بيرنال، 26 عاما، في اتصال هاتفي مع بلومبرج، إنه في حين رفض مديره في تيسلا ذكر سبب فصله في القرار الرسمي، فإنه أبلغه بأن السبب هو استخدام نظام مساعدة السائق إف.إس.دي بطريقة غير صحيحة. كانت تيسلا قد ذكرت في يناير الماضي، إن هذه النسخة التجريبية من نظام إف.إس.دي تعمل حاليا في حوالي 60 ألف سيارة في الولايات المتحدة.

كانت محاولات تيسلا لتقييد تبادل المعلومات الخاصة بمستخدمي النسخة التجريبية من نظام إف.إس.دي قد أثار اهتمام إدارة السلامة المرورية الأمريكية، قبل 4 أشهر من قرار تيسلا فصل موظفها بيرنال.

وأعربت إدارة السلامة المرورية، في أكتوبر الماضي، عن قلقها من التقارير التي تقول إن المشاركين في برنامج استخدام النسخة التجريبية لنظام إف.إس.دي خضعوا لاتفاقيات عدم إفصاح مع شركة تيسلا، بما يحول دون الكشف عن أي عيوب أو جوانب سلبية في النظام.