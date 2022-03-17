إيران تحول بعض اليورانيوم المخصب المحتمل استخدامه في صنع أسلحة لنظائر مشعة طبية

بدأت إيران في تحويل ثلث مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى مواد تستخدم في إنتاج النظائر المشعة الطبية ،مما قد يخفض التوترات وسط جهود لإحياء اتفاقها النووي التاريخي مع القوى العالمية.



وتحقق مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران بدأت في الحادي عشر من الشهر الجاري في تحويل جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60في المئة، إلى مادة مشعة لانتاج الموليبدينوم ، وفقا لوثيقة من صحفتين تم توزيعها في وقت متأخر ليلة أمس الأربعاء على دبلوماسيين في فيينا واطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.



وتجعل هذه العملية المواد غير صالحة للاستخدام لتصنيع أسلحة .



وقال روبرت كيلي ، وهو مهندس أمريكي في مجال الأسلحة النووية قام سابقا بإدارة عمليات تفتيش لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية " هذه المادة لم تعد صالحة لمزيد من التخصيب أو لصنع أسلحة.