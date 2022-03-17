وزراء خارجية الدول السبع: يجب على روسيا السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالبت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى روسيا، اليوم الخميس، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا وغيرها من المدن الأوكرانية التي تتعرض لهجوم روسي.

وقال بيان لوزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إنه "يتعين على القيادة الروسية أن توفر بشكل فوري ممرا للمساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول وغيرها من المدن المحاصرة".

وقال أعضاء مجموعة الدول السبع إنهم سيلتزمون بتخزين وتوزيع المساعدات الإنسانية، وكذلك التأكد من تلقي الدول المجاورة لأوكرانيا المتضررة من النزاع المساعدات التي تحتاجها.