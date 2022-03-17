الصليب الأحمر: أحرزنا تقدما في تأمين زيارات أسرى الحرب في أوكرانيا

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير اليوم الخميس، إنه تم إحراز تقدم في جهود اللجنة للوصول إلى أسرى الحرب في الصراع الروسي الأوكراني.

وأضاف ماورير إن "قضية الأسرى هي القضية الأساسية"، دون أن يكشف عن تفاصيل التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات.

وفيما له صلة، قال الدبلوماسي السويسري ماورير إنه يرى أملاً في حقيقة أن آلاف النساء والأطفال والمرضى وكبار السن تم إجلاؤهم في قوافل من منطقة سومي الأوكرانية الشمالية المحاصرة، على الحدود مع روسيا. ويعمل الصليب الأحمر أيضا على التأكد من أن هذه الممرات الإنسانية تعمل بشكل صحيح.