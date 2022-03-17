أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بقصف روسي على مبنى سكني في كييف

قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية، إن القصف الروسي على منطقة دارنيتسكي بالعاصمة كييف، أدى إلى حريق وتدمير لمبنى سكني، وذلك وفقًا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس.

وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت بلاغًا في الساعة 5:02 (بالتوقيت المحلي)، بشأن نشوب حريق وتدمير في المبنى السكني، لافتة إلى أن رجال الإطفاء والإنقاذ وصلوا إلى مكان الحادث على الفور.

وبحسب المعلومات الأولية، تسبب القصف الروسي في إصابة 3 أشخاص ومقتل شخص واحد، وتستمر السلطات في إجلاء المواطنين من المبنى، حيث نجحت حتى اللحظة في إجلاء 30 شخصًا.

وتم نشر 10 وحدات من معدات مكافحة الحرائق والإنقاذ الأساسية والخاصة في مكان الحادث.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.