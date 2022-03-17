الاتحاد الأوروبي يبدأ وقف تصدير عدد من المنتجات الفارهة إلى روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن وقفه لتصدير عدد من المنتجات الفارهة لروسيا، ضمن حزمة جديدة من العقوبات التي تستمر الدول الأوروبية في فرضها على روسيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصدر الاتحاد بيانا مكون من 29 صفحة، تشمل على مجموعة كبيرة من المنتجات الفارهة سيتوقف طرحها فورا لروسيا ضمن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية.

وتشمل القائمة، حظر تصدير منتجات من ضمنها الشمبانيا، والسيارات الفخمة من ماركة رولز رويس، وملابس لمصممين عالميين، وأنواع مختلفة من القطع الفنية، طبق بحقها قرار حظر التصدير لروسيا.

القرار طال أيضا منع تصدير أي منتجات إلكترونية متطورة لروسيا، في قطاعات متعددة من ضمنها قطاع الطاقة، وذلك في محاولة لاستهداف نخبة المجتمع الروسي من الأثرياء الذي كان من ضمنهم كثيرون داعمون للحرب التي يخوضها الرئيس بوتين في أوكرانيا.

وبحسب "ديلي ميل"، فإن مبيعات المنتجات الفخمة الأوروبية لروسيا، تقدر بـ 3.5 مليار يورو، ما يعادل 2.9 مليار إسترليني سنويا.

وهي تعادل أقل من 5% من إجمالي صادرات المنتجات الفخمة من الاتحاد الأوروبي للعالم أجمع.