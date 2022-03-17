ضبط 16 ألف عبوة مستلزمات طبية محظور تداولها خارج الصيدليات بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 16 ألف عبوة مستلزمات طبية محظور تداولها خارج الصيدليات، داخل مخزن مستحضرات تجميل تجميل بدون ترخيص، مطروحة للبيع.

وكان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، من ضبط مخزن بيع مستحضرات تجميل غير مرخص، والتحفظ على مستحضرات طبية تستخدم في العمليات الجراحية محظور تداولها وبيعها خارج الصيدليات، بكمية قدرها 16 ألف عبوة طبية من أنابيب عمليات وسرنجات وأجهزه محاليل نقل دم وأدوات تعقيم.

وتم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة المختصة لتجري شئونها.