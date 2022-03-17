التعليم: التحقيقات في مخالفات مدرسة القناة القومية بالمعادي مازالت جارية

قالت وزارة التربية والتعليم، إن التحقيقات بشأن المخالفات المرصودة بمدرسة القناة القومية التابعة لإدارة المعادي التعليمية مازالت جارية وقيد التحقيق.

واتخذت الوزارة كل الإجراءات الاحترازية والقانونية حرصا على ضمان سير وسرية التحقيقات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج عند الانتهاء من التحقيقات التي تقوم بها مؤسسات الدولة المعنية.

وأكدت الوزارة أنها تقف موقف الحياد من الجميع، وسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية التي تضمن انضباط العملية التعليمية وأداء المعلمين لواجبهم بالكامل وتطبيق صارم للائحة الانضباط المدرسي، مع التأكيد على عدم تداخل أولياء الأمور في الشؤون الإدارية والقانونية للمدرسة بأى شكل من الأشكال حرصا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم الدراسي والتربوي.