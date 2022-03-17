سيسيه: الزمالك سيتوج بلقب الدوري

يرى عبد الله سيسيه، مهاجم الزمالك السابق، أن الفريق سيتوج بالدوري المصري في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن أداء الفريق سيتطور كثيرًا مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وقال سيسيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحياة»: «فيريرا مدرب عبقري، عودته للزمالك أمر رائع.. الزمالك سيتوج مع فيريرا بلقب الدوري المصري هذا الموسم».

وأضاف: «الزمالك رغم خروجه من دوري أبطال إفريقيا، لكنه يضم بين صفوفه، العديد من العناصر الشابة، والتي سيبني عليها في المستقبل».

وتابع: «أطالب جماهير الزمالك بضرورة الصبر على فيريرا والجيل الحالي، المدرب قادر على لم شمل اللاعبين في هذه الفترة».

وأتم: «تدرب تحت قيادة حسن شحاتة وتعلمت منه الكثير، ما فعله بالحصول على أمم إفريقيا 3 مرات متتالية، إنجاز لا يتكرر كثيرًا».