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روسيا ترفض حكم محكمة العدل الدولية بشأن أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 3:40 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 3:40 م

رفضت روسيا أمرا أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف استخدام القوة العسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لا يمكننا أن نولي أي اعتبار لهذا الحكم".

وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء انترفاكس "في محكمة العدل الدولية هناك مفهوم الاتفاق بين الأطراف. وهنا لا يمكن أن يكون هناك اتفاق".

وأيدت أعلى محكمة بالأمم المتحدة دعوى حركتها أوكرانيا ضد روسيا أمس الأربعاء.

وقالت رئيسة المحكمة، جوان دونوهيو، إن الحكم هو أن "العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الاتحاد الروسي أسفرت عن الكثير من الوفيات والإصابات بين المدنيين".


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