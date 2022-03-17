رصد مقطع فيديو لحظات وقوع زلزال اليابان من داخل أحد المباني السكنية، التي كانت جدرانها تهتز في عدة اتجاهات أثناء الهزة الأرضية، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع الفيديو، الذي يرصد لحظة وقوع الزلزال، الذي ضرب اليابان، أمس الأربعاء.

وقالت: "هكذا كان زلزال أمس في محافظة فوكوشيما"، مشيرة إلى أن قوته بلغت 7.3 درجة على مقياس ريختر، وأوضحت: "تسبب الزلزال في هز مباني في مناطق بعيدة مثل العاصمة طوكيو".

هكذا كانت زلزال أمس في محافظة #فوكوشيما حيث بلغت قوته 7.3 درجات وهز مباني في مناطق بعيدة مثل #طوكيو حيث تسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع قبالة ساحل #فوكوشيما



pic.twitter.com/GY9tuRMw08 — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) March 16, 2022

وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو 3 ملايين شخص في مناطق مختلفة.

ووقع الزلزال في شمال شرق اليابان في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما، بينما حذرت السلطات اليابانية من إمكانية حدوث تسونامي، مشيرة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 60 كيلومترا عن سطح الأرض، وأن سكان المناطق الواقعة في شمال شرق وشمال اليابان شعروا به.