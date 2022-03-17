بعد رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشاركة في حلقة "البرنامج السياسي" التي نظمتها محطة "بي.إف.إف" الفرنسية، كانت مقررة 23 مارس الجاري، فضلت القناة التخلي عن اللقاء بعد انسحاب المرشحين الرئيسيين، إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

من جهته، كتب أحد المرشحين المستقلين فيليب بوتو في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لن تتم حلقة "ليلة الانتخابات" التي تنظمها محطة "بي.إف.إف" الفرنسية، وقد تم إلغاؤها للتو لأن اثنين من المرشحين المهمين يرفضان التواجد هناك. وبالتالي فإن قواعد وقت التحدث وقبولها من قبل وسائل الإعلام تسمح لهؤلاء المرشحين بمنع الآخرين من التحدث.. وتستمر الفضيحة".

ووفقًا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن مصادر محيطة بالرئيس الفرنسي أكدت أن لديه "التزامات في مكان آخر" في 23 مارس تمنعه ​​من المشاركة في هذا البرنامج، دون مزيد من التفاصيل.

كما ألغت مارين لوبان، في أعقاب انسحاب ماكرون، مشاركتها في الحلقة قبل أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل المقبل، ما دفع المحطة الفرنسية لإلغاء الحلقة في بيان اتباعاً لقواعد الصارمة لأوقات التحدث للمرشحين.