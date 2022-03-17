 إيران تعلن إنقاذ 29 شخصا كانوا على متن سفينة إماراتية غرقت في الخليج - بوابة الشروق
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إيران تعلن إنقاذ 29 شخصا كانوا على متن سفينة إماراتية غرقت في الخليج

د ب أ
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 4:52 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 4:52 م

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، بإنقاذ 29 شخصا من بين 30 كانوا على متن سفينة شحن إماراتية غرقت اليوم الخميس في الخليج.

ونقلت الوكالة عن جهانجير دهقاني مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة بوشهر القول إنه تم إنقاذ 29 شخصا، فيما لا يزال البحث مستمرا عن شخص واحد مفقود.

وكان حجة خسروي رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة بوشهر، جنوبي البلاد، أعلن في وقت سابق أن سفينة شحن إماراتية تحمل مركبات، غرقت على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية التابع للمحافظة.

وقال خسروي إنه فور تبلغ السلطات البحرية في المحافظة بخبر تعرض السفينة لخطر الغرق، جرى إرسال قاطرتين لإنقاذها، لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك.

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