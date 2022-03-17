قال محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إنه تم ضخ كل أنواع السلع الغذائية بأسعار منخفضة للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك 13 معرض أهلا رمضان تم افتتاح خمسة منها بالفعل أمس الأول الثلاثاء.

وأوضح أن 14 حملة تموينية تخرج يوميًّا للعمل على ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن معلومات وردت بوجود مخازن في منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية لتخزيع السلع، لافتًا إلى أنه تم التفتيش على هذه المخازن وتبين أن بها سلعًا غذائية.

وكان وزارة التموين، قد أكّدت في وقت سابق على لسان عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه لا يوجد داع للتزاحم من أجل الحصول على السلع، وشدد على عدم الحاجة لتخزين السلع ودعا إلى ترشيد الاستهلاك.

وأضاف أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتي من بعض السلع مثل السكر والأرز والدواجن، كما أن محصول الزيت يصل إلى ستة أشهر، وأشار إلى أن الدولة اتخذت قرارات حاسمة بمنع تصدير الأساسية لمدة ثلاثة أشهر لحين تأمين احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.