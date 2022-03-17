الخارجية الأمريكية: نقود جهودا دولية تفضي إلى عزلة بوتين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده تقود جهودًا دولية تفضي إلى عزلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنها مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لأوكرانيا لمواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وقال برايس -خلال مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس- إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لدعم الأوكرانيين بما في ذلك جولة المفاوضات، ذاكرا أن هناك 14 دولة سترسل مساعدات عسكرية عاجلة إلى أوكرانيا.

وأضاف: "الأوكرانيون يعلمون طبيعة التهديد والأسلحة التي تستخدم ضدهم من قبل قوات بوتين وعلينا أن نعمل معهم لتحديد ما هو متوفر لديهم وما هم بحاجة إليه لكي ننسق ونقدم أفضل ما يمكن من حزم المساعدات التي تسمح للشعب الأوكراني بالدفاع عن بلاده".. لافتا إلى أن هناك أكثر 30 دولة قدمت مساعدات إلى أوكرانيا.